Via A. De Gasperi, 215 · Resuttana-San Lorenzo

Attraversamento pedonale occupato da auto lasciate dai soliti incivili e trogloditi per andare a mangiare il gelato. I vigili urbani, quando vengono, anziché multare i trasgressori al massimo chiedono loro gentilmente di spostare le macchine. Cosa bisogna fare per avere un po’ di controlli e rispetto delle regole in questa maledettissima città?