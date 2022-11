Via De Cristoforis al buio da 60 giorni è un pericolo: "Amg accennava ad un guasto, quando verrà riparato?"

La via De Cristoforis collega via Sampolo con via degli Orti e rappresenta una bretella indispensabile per raggiungere via Marchese di Villabianca. Ebbene, da circa 60 giorni il punto luce di questa via (all'angolo con via degli Orti) è spento.

Il disagio e il pericolo si può commentato guardando le due foto allegate: le auto girano a sinistra in uno spazio ristretto e senza luce, i pedoni a loro volta rischiano di essere investiti.

La carreggiata è ristretta in quanto tanto a destra che a sinistra le auto posteggiano. Inoltre la sera queste vie sono a rischio causa delinquenza. L'Amg più volte interpellata, circa 40 giorni fa accennava ad un guasto. Quanto deve durare questo guasto?