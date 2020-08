Via De Cosmi, in strada rifiuti e quel che resta della segnaletica

Siamo in via De Cosmi, civico 25. La Rap qui sembra non passare, come si vede dalle foto. Pali della segnaletica che poggiano quasi per terra, cestini pieni e mai svuotati. Il sindaco e i suoi assessori devono semplicemente vergognarsi. La città apoartiene pure a loro. Si sentono stranieri? Buche, strade che si allargano, sterpaglie in strada e sui marciapiedi, immondizia, cantieri a cielo aperto da anni, mezzi pubblici che non funzionano. Il sindaco merita complimenti per aver causato a questa città un danno così grande che forse nessun sindaco al mondo ha fatto. Merita un premio lui e la sua Giunta per aver rovinato questa città, diventata non capitale della cultura ma la capitale dell'immondizia.