Via Dante, ramo spezzato dal vento: "Chissà quando e se il Comune lo toglierà"

Questa immagine scattata in via Dante, vi dà il senso di quali siano le condizioni della nostra città: poco sicura, mai come oggi mi terrorizza uscire quando c’è scirocco, maestrale o uno di quei venti che vista la tropicalizzazione del nostro clima raggiunge anche i 50 nodi, creando condizioni di pericolo per noi poveri cittadini.

Poi, visto che il ramo è recintato per motivi di sicurezza, è inquietante pensare che nessuno lo toglierà dal marciapiede. La mia passeggiata a piedi diventa una triste constatazione, che il Comune non ha neanche i soldi (?) per staccare questo ramo ed eliminarlo dal marciapiede, probabilmente starà li sino a quando essendo materiale organico non si decomporrà spontaneamente.

MI inquienta anche tutta la plastica che hanno messo attorno all’albero: quella non si decompone e quindi andrà - volente o nolente - ad inquinare la già nostra tristissima città, spero che al sindaco Orlando arrivi l’immagine di questo scempio frutto di una impareggiabile inefficienza.

Liliana Cimino