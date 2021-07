Via Dante, marciapiede utilizzato come discarica: il Comune continuerà ad abbassare la testa?

Via Dante Alighieri, 190 · Noce

Via Dante abbandonata! Da anni il marciapiede dopo la stazione lolli viene utilizzato come discarica da autotrasportatori e da cittadini che, incuranti della differenziata, approfittano per gettare la propria spazzatura.

Il Comune prenderà provvedimenti o continuerà ad abbassare la testa e rimuovere tutto ogni mese? Serve subito la video sorveglianza, olgtre che una raffica di multe!