Una traversa di via Giuseppe Alessi (ex via Autonomia Siciliana), c’è una strada - la via Antonino D'Alia - destinata a discarica a cielo aperto da alcuni cittadini incivili o, per meglio dire, delinquenti. Ma, nel 2023 in una città europea, è pura utopia pensare che il Comune, in collaborazione con la Rap, possa installare delle telecamere per dissuadere da tale pratica?