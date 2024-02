"Via Cruillas e zone limitrofe al buio totale da settembre"

Gallery





Via Cruillas , al buio Totale dallo scorso anno; nonostante siano stati finiti i lavori della nuova illuminazione che ha funzionato solo per un paio di giorni prima di spegnersi inesorabilmente e pericolosamente visto che parliamo di una strada stretta a doppio senso e priva di marciapiedi per i pedoni costretti a camminare in mezzo le auto e moto che sfrecciano per paura di incappare magari nell'enorme autobus che blocca tutta la strada al suo passaggio visto che i laterali della carreggiata sono occupati dalle auto parcheggiate ovunque. cosi come le zone limitrofe o Viale Michelangelo dove già diversi lampioni nuovi sono a Buio e la rotonda di viale Lazio al Buio totale da circa 20 anni ormai. Tutto questo ha favorito i furti e gli atti vandalici in zona.