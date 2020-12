Via Cosenz, rifiuti abbandonati in strada da 17 giorni

Con oggi sono 17: 17 giorni di mancato prelievo dei rifiuti. Ancora una volta e dopo reiterati solleciti via Cosenz è sempre più invasa dai rifiuti e con la sede stradale quasi del tutto occupata. Anche il mezzo Amat è costretto, per effettuare l'inversione di marcia, a entrare nel cordolo della rotatoria presente sul posto. Non moriamo di Covid ma grazie ai nostri amministratori moriamo di puzza e di spazzatura. Intanto, tramite il sito ho richiesto lo storno dei 17 giorni di mancato servizio resoo ai cittadini palermitani.