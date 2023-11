A Villabate una strada "chiusa" dalla spazzatura

Che Villabate sia ormai un famosa per la spazzatura su strada lo sappiamo. Spazzatura ovunque, sui marciapiedi, agli incroci..sotto i balconi. Ma vedere addirittura una strada chiusa dalla spazzatura penso sia il peggio del peggio. Sicuramente la possibile scusante sarà la mancanza di soldi, ma quando quei quattro spiccioli che rimangono li vedi spendere per cose inutili e non per dare una pulita ed installare un sistema di deterrenza valido contro anche gli ignobili cittadini allora qualche domanda te la fai.. .anche se la risposta sarà sempre una sola: è una vergogna!