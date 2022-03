Via Coltellieri tra i rifiuti, c'è anche un congelatore: "Turisti costretti a vedere questo scempio"

Via Coltellieri tra i rifiuti. La strada è frequentata da tanti turisti che da piazza San Domenico vanno alla Vucciria, costretti a vedere questo scempio. Nessuno pulisce, nessuno spazza. In questa via la Rap non si vede da mesi. Ho segnalato l'indecente accumulo di ingombranti e sacchetti più e più volte da dicembre. Ancora a marzo non si è visto nessuno. E l'app della Rap non serve a nulla. Degrado e abbandono sotto gli occhi dei turisti.