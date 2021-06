"Omaggio" al percorso arabo-normanno: un materasso abbandonato

Via Colonna Rotta, 4 · Palermo

Percorso arabo-normanno. Siamo li, a due passi, girato l'angolo di via Colonna Rotta che immette su piazza Indipendenza, da Porta Nuova, da Palazzo dei Normanni e la Cappella Palatina. Sono immagini di qualche giorno fa e oggi è ancora peggio. Si accumulano rifiuti ingombranti assieme ai rifiuti organici privati. Nessuna speranza per questa città martoriata dell'inefficienza delle istituzioni che non pensano ad altro che fare passerelle e propagande elettorali. Palermo muore, inabissata dalle sue stesse sporcizie, dall'incuria dei palermitani e dai suoi amministratori.