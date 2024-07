Via Cirrincione, la protesta: "Una latrina nel quartiere residenziale di Palermo"

Gallery







Queste foto, testimoniano, riduttivamente, quali sono le condizioni in cui versa via Cirrincione. Lungo il marciapiedi lato destro, che da via Sampolo va verso via ferri, è praticamente una discarica. La campana per la raccolta del vetro è assediata da rifiuti di ogni genere. I motivi sono vari, di certo lo scarso senso civico di diversi abitanti della zona, non aiuta, ma a questo va sommato il totale disinteresse della Rap e più in generale degli organi istituzionalmente preposti. Il risultato è questo. Stiamo parlando del quartiere Libertà (quello povero).