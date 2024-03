Via Circe, marciapiede impraticabile: "Sembra ci sia stato un bombardamento"

Gallery

















Sembra sia reduce da un bombardamento il marciapiede di via Circe a Mondello, invece è semplicemente abbandonato a se stesso, in ottima compagnia di degrado e incuria. Con buona pace di mamme con passeggino, disabili, anziani, ma anche di giovani e aitanti pedoni che non abbiano voglia di avventurarsi in una sessione di parkour! La bella stagione in arrivo (ammesso che sia mai finita) porterà con sì un po' di manutenzione per questa strada martoriata? Siamo fiduciosi nell’operato dell’Amministrazione, sperando di non venire smentiti dai fatti.