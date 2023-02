Sporcizia e musica a tutto volume: "Impossibile vivere in via Chiavettieri e nessuno interviene"

I residenti di via Chiavettieri continuano imperterriti a fare segnalazioni e a chiamare le forze dell'ordine per intervenire contro alcuni locali di via Chiavettieri. Nonostante il Regolamento del 5 novembre 2015 (unico reperibile sul sito del Comune, quindi inteso come attualmente in vigore) stabilisca che "in ogni caso è vietata l'attività musicale svolta all'esterno con impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, comunque intesi" (art. 6 comma 4), alcuni locali organizzano concerti all'aperto, con tanto di strumenti e casse che potrebbero essere usati per il concerto del Primo maggio data la potenza. Per quanto finiscano a mezzanotte, il disagio per i residenti è enorme.

Tutti lamentiamo le vibrazioni di pareti, soffitti e finestre (soprattutto ai piani più bassi), al punto che già due appartamenti sono stati abbandonati da chi ci viveva per trasferirsi in altra zona. Il disagio aumenta quando, dopo che il concerto dal vivo termina, la diffusione musicale prosegue con musica da discoteca, sempre a elevato volume. Inoltre, spesso, la diffusione avviene contemporaneamente tra più locali, con conseguente cacofonia.

Leggiamo il solito bollettino di inizio settimana sulla chiusura di locali proprio per la violazione delle regole acustiche e ci chiediamo perché, nonostante le continue segnalazioni (anche documentate con video inviati direttamente a comandi di vigili urbani e assessori vari) noi residenti di via Chiavettieri siamo costantemente ignorati. Così come accade in piazza Caracciolo...

Siamo ignorati pure per la mancata pulizia della strada: la mattina è piena di cartacce e bottiglie sparse ovunque. Dobbiamo aspettare il secondo pomeriggio, orario di apertura dei locali, affinché la strada sia pulita. Sono infatti i gestori che la puliscono, in quanto probabilmente sanno che non possono accogliere i clienti in un tale porcile. Però i residenti possono starci per tutto il giorno...

A chi ribatte che "si sapeva che in quella strada c'era confusione, quindi il residente non doveva andare a vivere lì" rispondiamo con la triste realtà che i locali peggiori sono quelli aperti di recente, quindi siamo in pieno diritto di avanzare pretese sul rispetto della quiete pubblica, in quanto noi esistevamo prima di loro. Il Comune si è dotato di regole e ordinanze ma la verità è che non c'è controllo, non c'è chi fa rispettare le regole.

All'ennesima telefonata al numero unico di pronto intervento la risposta rassegnata dell'ufficiale di polizia è stata: "Se ci sono più di venti persone non possiamo intervenire perché saremmo troppo pochi per contrastare un eventuale tafferuglio". Quindi, se c'è il concertone con 100 persone all'esterno del locale, nessuno tutela il residente. Dobbiamo soccombere. Nel frattempo, noi paghiamo le tasse per non ricevere protezione e pulizia delle strade. "Loro" invece violano tutte le regole, non pagano le tasse (non c'è sindaco che non abbia dichiarato che il buco Rap sia dovuto alle attività commerciali che non pagano la Tari) e fanno quello che vogliono.