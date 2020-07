A pochi passi dal Teatro Massimo strade mai pulite

Leggo che la Rap ha avviato i test per 3 nuove mini-spazzatrici elettriche: "Serviranno per le zone pedonali". Leggo che “Nel piano integrato di spazzamento meccanizzato - fa sapere il presidente della Rap Giuseppe Norata - è previsto un nuovo e più incisivo strumento dedicato alle zone pedonali e riguarda proprio l’immissione al servizio di spazzatrici elettriche, ecologiche e a zero inquinamento, silenziose ed efficaci idonee anche per disinfettare le strade durante il loro passaggio". Interessante come articolo, ma sicuramente chi di competenza dovrebbe fare un giro a piedi e visitare le vie parallele a via Cavour e via Stabile (via Cerda, via Cozzo, via Pilo, via Guardione) per accertarsi delle condizioni di sporcizia. Le vie sono a pochi passi dal Massimo.