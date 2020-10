Via Centorbe usata come discarica da cittadini incivili

La via Centorbe non ha pace. Da molto tempo viene presa di mira dai soliti incivili balordi che vi gettano di tutto, perfino gli sfabbricidi. Le autorità cittadine sanno tutto, così come la Rap e la polizia municipale. Ma paradossalmente nulla si fa per arrestare il degrado. Come sarebbe bello vedere all'opera il tanto decantato Comitato interforze istituto per vigilare sul degrado!