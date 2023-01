"Via Cavallacci, una strada di confine dimenticata tra i comuni di Palermo e Monreale"

Via Cavallacci Monreale, 73 · Calatafimi

Oggi voglio segnalare il disagio che abbiamo ogni giorno noi residenti di via Cavallacci, una traversa di via Olio di lino. Strada che confina con il letto del fiume Oreto e dove i numeri civici pari appartengono al Comune di Palermo e i numeri dispari a quello di Monreale. La strada pian piano va cedendo verso il fiume. Cosa si aspetta per ripristinarla? Che qualcuno scivoli con tutta l'auto nel dirupo verso il fiume?