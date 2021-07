Via Castellana, alberi troppo folti: strada buia anche coi lampioni funzionanti

Torniamo a segnalare la pericolosità esistente in via Castellana (prospicente Borgo Nuovo). Le folte fronde degli alberi impediscono la luce di raggiungere il manto stradale ai pochi lampioni funzionanti. La necessità di risolvere è impellente in quanto quel tratto di strada tutta la notte è interessata dall'andirivieni dei moto compattatori della Rap verso Bellolampo, come è facile intuire, la visibilità sia per loro e per il resto degli automobististi è precaria, e pultroppo diversi incidenti sono avvenuti.