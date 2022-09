Via Castellana, 184 · Uditore-Passo di Rigano

Via Castellana, 184 · Uditore-Passo di Rigano

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Malgrado le svariate segnalazioni, in via Castellana si continua indisturbati - anche in pieno giorno - a scaricare di tutto. E dire che siamo di fronte al presidio ospedaliero di Villa delle Ginestre. E una vergogna. Dove sono i controlli? (telecamere o pattuglie).