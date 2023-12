Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Circa una settimana fa, avevo pubblicato un video dove si vedeva un tratto di strada ovvero via Castelforte, direzione Partanna Mondello, senza illuminazione, molto pericolosa per noi rider e anche per le persone che percorrono il marciapiede. Adesso pubblico questo video per ringraziare tutta la redazione di PalermoToday e il sindaco Lagalla per aver risolto il problema.