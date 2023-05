Occupazione abusiva di suolo pubblico e auto in doppia fila: "In via Pisacane è sempre la stessa storia"

Gallery



Nonostante le continue segnalazioni fatte al protocollo generale del Comune, in via Carlo Pisacane non cambia nulla.

Ogni giorno assistiamo allo stesso scenario, fruttivendolo che occupa abusivamente gran parte del marciapiede non consentendo il passaggio con un passegino, negozio di detersivi che occupa il marciapiede con i bancali della merce, fioraio idem.

Per non parlare delle auto in doppia fila che creano continuo traffico, non consentendo agli autobus di svoltare sulla destra, smog e stramazzo continuo di clacson. Insomma non sappiamo a chi dobbiamo rivolgerci per dare un pò di civiltà in questa strada.