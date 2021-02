Uditore, in via Camillani nessuno taglia l'erba nè pulisce le strada

Da anni in via Camillo Camilliani (strada senza uscita a Uditore), dal numero civico 2 al 31 non si vede uno spazzino per spazzare questa strada, inoltre non si vede neanche nessuno che venga a tagliare l'erba che cresce. A volte siamo noi residenti a levare tutto questo. Ma l'Amministrazione comunale dove sta?