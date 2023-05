Via Giordano Calcedonio · Montepellegrino

Via Giordano Calcedonio · Montepellegrino

Bellissimo il rigogliore della natura e tutti quanti amiamo il verde. Sarà per questo che non si curano di via Giordano Calcedonio, a due passi da piazza Acquasanta? Ormai alberi ed erbacce si accarezzano.