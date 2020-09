Via Calandrucci tra degrado e rassegnazione

La via Calandrucci, al Cep, è l'emblema della periferia palermitana dove degrado e rassegnazione hanno imparato a convivere come, del resto, ormai in tutti i quartieri periferici della città. Qui si danno appuntamento a tutte le ore i soliti incivili che vengono a scaricare di tutto. E lo fanno con assoluta calma e sotto gli occhi di tutti, sicuri che mai nessuno li sanzionerà.

D'altra parte non risulta che ci siano mai stati appostamenti e loro, i balordi incivili, lo sanno bene. Ai signori che ci amministrano vogliamo ricordare che non predisponendo serie politiche di contrasto al degrado, se ne diventa, in qualche modo, complici. E non venite a raccontare che la colpa è del Covid, che a limite ha solo esasperato problemi atavici e mai risolti.