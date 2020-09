Buongiorno da via Bronte. Questa è la condizione in cui ci troviamo! Non possiamo aprire finestre e balconi perché l'odore è asfissiante. Adesso è veramente inaccettabile sopratutto a fronte dell'emergenza in cui tutti ci troviamo. L'igiene e la sanificazione non possono esistere solo all'interno delle nostre case.