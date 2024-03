Via Brasa e via Ernesto Basile nell'oscurità: "L'ideale per criminalità e incidenti"

Gallery







Segnalo degrado e disservizi nella zona universitaria. Le foto mostrano un ecosistema urbano ideale per la proliferazione di criminalità e incidenti. Prevalgono infatti buio pesto e strisce pedonali scolorite in via Brasa e in via Ernesto Basile. Al posto dei cartelli con limite di velocità di 20 Km/h di dubbia efficacia, sarebbe opportuno illuminare la zona, installare semafori a chiamata, telecamere di videosorveglianza e autovelox, dal momento che si tratta di una zona servita da stazione ferroviaria utilizzata da studenti, turisti e lavoratori.