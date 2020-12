Via Bernini al buio: una vergogna! "Noi cittadini dobbiamo pagare e sorridere"

E' una vergogna pagare per poi avere strade invase da rifiuti e senza illuminazione pubblica.

Il signor sindaco faccia in modo che il Comune eroghi servizi dignitosi o annulli la Tari. In via Bernini il buio è totale: si rischia di finire sotto le auto. Paghiamo per avere un pessimo servìzio da parte di Amg, che fa orecchie di mercante. In un anno, abbiamo avuto i lampioni spenti per otto mesi! Ceramente complimenti allo staff dirigente di Amg e ai nostri cari amministratori comunali.

Per i rifiuti la colpa è della Regione, vediamo a chi sarà data la colpa per le strade al buio e pericolose. Palermo città europea? Solo un sogno... siamo ancora all'anno zero!