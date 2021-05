Via Bernini, cambia il direttore d'orchestra ma la musica è sempre la stessa

Gallery





Pensavamo fosse la svolta. Così aveva lasciato intuire il signor primo cittadino. L'evidenza però è un'altra. Si veda via Bernini (ma è solo un fulgido esempio) per constatare che funziona ancora perfettamente il connubio tra l'incivilta dei tanti, troppi, palermitani e l'inefficienza della "nuova " Rap di Miliziano. Siamo, come eravamo, pieni di rifiuti ingombranti e contenitori della differenziata che non vengono regolarmente svuotati. Inutili le segnalazioni.