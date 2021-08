C'era una volta la raccolta differenziata in via Bernini

Ci eravamo illusi che il problema della Rap fosse Norata, abbiamo sperato nel nuovo presidente Caruso, ma, si sa, chi di speranza vive... Così la città ripiomba nel solito degrado e nell'ennesima emergenza rifiuti. Un film già visto che neppure minimamente sfiora il sig primo cittadino. Per non parlare della raccolta differenziata gettata totalmente alle ortiche (nella foto Via Bernini, ma ovunque in città tranne che in via Principe di Paterno). In un Paese normale, l'amministrazione comunale sarebbe andata a casa e avrebbe dato ad altri una chance per provarci. Invece la fine dell'orlandismo si porterà dietro una città in ginocchio, male educata e male amministrata. Siamo la vergogna d'Europa. Quando il sindaco va in giro per il mondo a parlare di Palermo dovrebbe avere il coraggio e la dignità di mostrare le foto della città ormai diventata una discarica a cielo aperto. Ma tranquilli... non lo farà.