In via Bernini la Rap, con il beneplacito del Comune ( ma come del resto in tutta la città) non effettua regolare svuotamento dei contenitori della differenziata. I nostri amministratori, oltre che redarguire giustamente i tanti incivili, ci facciano al più presto sapere di quando intenderannno prendere sul serio la raccolta differenziata in questa disgraziata città. Verrebbe voglia a queste condizioni... di mettere sullo stesso piano incivili e amministratori incapaci.