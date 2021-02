Dopo sole poche settimane dalla riparazione del guasto, il primo tratto della via Bernini è di nuovo al buio. Ormai la situazione è diventata insostenibile. In un anno la strada rimane spenta per dieci mesi. Ma siamo sicuri che questi signori di Amg Energia siano all'altezza della situazione? Queste riparazioni che fanno durano meno di niente, mentre i residenti rischiano la vita per il buio pesto. Il signor primo cittadino potrebbe interessarsene?