Via Bernini, campane per la raccolta differenziata stracolme

Visto che ormai la Rap interviene solo su segnalazione, allora: sappiate che i cassonetti della differenziata in via Bernini traboccano ed è ora di svuotarli. Sappiano, sempre i signori della Rap, che approssimativamente vanno svuotati a giorni alterni. Mi piacerebbe sapere per quale nobile motivo in alcune (poche) zone della città (non lo so... tipo via Principe di Paterno') non serve segnalare alcunché perché gli operatori sono sempre lì a tirare a lucido.

Al signor primo cittadino che tanto si vanta di non aver privatizzato servizi essenziali come rifiuti, acqua, ecc., dico solo: vergogna! Non mi frega niente di politica e di partiti ma una cosa è certa: Palermo è diventata una fogna. Palermitani incivili e amministratori incapaci sono complici del degrado ormai dilagante.