Sarei curiosa di sapere per quale nobile motivo la via Principe di Paternò è sempre ben illuminata mentre invece la via Gian Lorenzo Bernini, Uditore, è al buio da mesi e i pedoni rischiano ogni giorno la vita per colpa delle troppe inefficienze di Amg. Se capita una disgrazia vedremo sicuramente scorrere tante lacrime di coccodrillo da parte di molti a cominciare dal primo cittadino. Palermo uguale terzo mondo. Però mi raccomando: pagate la tari al più presto!