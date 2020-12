Via Bernini al buio, si aspetta una tragedia per intervenire?

Come se non bastassero i molti problemi legati al degrado, all'inciviltà, ai notori disserivizi della Rap, in via Bernini dobbiamo pure patire il buio fitto con grave pericolo di chi vi abita e dei pedoni in generale. Nell'ultimo tratto della strada che si congiunge con viale Michelangelo, i lampioni della pubblica illuminazione sono di nuovo spenti. Già alcuni mesi addietro si era verificata la stessa situazione e la strada era rimasta al buio per molto tempo fino allo scorso giugno.

I residenti si erano rivolti perfino al Prefetto per sollecitare la riparazione del guasto. Ora nuovamente la stessa identica cosa. Si tratta di una strada molto pericolosa perché le auto sfrecciano con grave pericolo dei pedoni. Si deve necessariamente aspettare una tragedia per intervenire? Intanto si avvicina la scadenza della Tari e Palermo appare sempre più sporca e degradata. Orlando (che il sindaco lo sa fare, dice...) potrebbe fare qualcosa?