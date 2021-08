In via Belgio sporcizia e incuria

Gallery









Da marzo che sollecito Comune, Rap e Asp per il degrado in cui versa via Belgio. Manca l'ordinaria pulizia e c'è un buco sull'asfalto in prossimità di un accesso condominiale. Il guano dei piccioni del sottoponte di via Belgio, imoltre, in questi giorni di caldo è insopportabile, veicolo di zecche e pulci. Vorrei capire.... se qualcuno prende uno stipendio con il pagamento delle nostre tasse e per le quali si parla di aumento, perché non c è riscontro del servizio? Dove vanno a finire i soldi dei contribuenti? Si parla di assunzioni, ma i dipendenti già in forza a che titolo percepiscono la paga? (Non vedo un operatore ecologico da secoli). Segnalo infine che via Monti Iblei sta per diventare una foresta: forse per rimboschimento?