Siamo in via Belgio, sicuramente questi residenti non sono civili in quanto non fanno la differenziata. Ma anche i dipendenti Rap, che non trovano i contenitori con quello che la differenziata impone, non sono altrettanto civili svuotando i bidoni per terra. Ma secondo loro chi la dovrebbe raccogliere questa immondizia che hanno lasciato sul marciapiede?