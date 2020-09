Via Beato Angelico, regnano inciviltà e degrado

In via Beato Angelico da tempo sorge una discarica a cielo aperto già nota alle autorità cittadine. A nulla sono valse le segnalazioni per ottenere controlli e sanzioni, infatti gli incivili continuano indisturbati a scaricare di giorno e di notte. E dire che sta a due passi da un laboratorio di analisi cliniche, frequentato anche da persone malate e anziani. Neppure per loro un po' di rispetto?