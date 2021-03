Ennesima segnalazione per mancanza di una pulizia costante, svuotamento cassoni plastica, carta, vetro (non si capisce perché non avviene lo svuotamento costante), trasformando lo slargo per posteggio in discarica a cielo aperto, abbandono inerenti e materiale in eternit e, ciliegina sulla torta, carcassa d’auto incendiata.