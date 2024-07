Via Napoli e via Bari, il solito degrado insopportabile nel centro cittadino

Gallery





I cittadini più civili si sono attivati, arrivando anche dalla provincia, ed hanno ripulito la via Bari, la via Napoli e le strade limitrofe, con una iniziativa spontanea degna di grande apprezzamento A pochi giorni dalla pulizia straordinaria ecco lo spettacolo desolante che si presenta ai loro occhi. Il marciapiede e l'asfalto non sono anneriti da un incendio, come sembrerebbe dalla foto allegata, ma dal percolato e dalla sporcizia stratificati in anni di abbandono, visto che le idropulitrici non si sono mai viste in questa zona, come riferiscono i residenti. Sono stati avvistati diversi turisti che immortalavano questo spettacolo indegno, come ricordo di una città bella e disgraziata.

Associazione Comitati Civici Palermo, presidente Giovanni Moncada