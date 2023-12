Buio totale in via Badia

Forse qualcuno di è dimenticato che strade come via Badia, arteria che porta all'ospedale Cervello, è completamente al buio. Hanno fatto i lavori, hanno messo i pali ma ancora non sono attivi. Mentre ho notato che in altre strade, tipo via Sardegna, lavori iniziati dopo già hanno attiva l'illuminazione.

Mi domando perché? Via Badia, purtroppo, è stretta, dove i residenti hanno i portoni direttamente sulla strada, dove tutti i mezzi corrono, come se dovessero fare un rally. Ho dovuto mettere un bel po' di illuminazione natalizia per dare un po' di luce. Ma si può! Abbandonare la periferia, che già di suo è abbandonata abbondantemente. Forse aspettano il morto? Ho già segnalato questo disservizio, ma non è servito a nulla. Voglio sperare che questa volta serva a qualcosa.