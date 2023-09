Niente illuminazione in via Badia: "Ci hanno lasciato al buio"

Qualche mese fa ho fatto la segnalazione all'Amg perché l'illuminazione pubblica in via Badia non funziona. Mi è stato risposto che avrebbero provveduto. Sono partita e al mio ritorno trovo ancora tutta la strada al buio. E' una strada pericolosa perché stretta, i portoni delle abitazioni aprono sulla strada. Qualche settimana fa ho visto che stavano facendo dei lavori per mettere la nuova illuminazione ma non pensavo che dovessimo restare al buio più totale. Qui uscire o ritirarsi la sera è pericoloso, specie ora che inizia a fare buio prima. Ho dovuto cambiare orario alla passeggiata dei cani perché non si vede nulla e la torce non bastano perché le auto corrono e neanche ti vedono. Vorrei dire a chi si interessa di questi lavori di venire di sera a verificare. Se dobbiamo aspettare il morto, aspetteremo. Poi che non si dica che si poteva evitare.