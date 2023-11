La "trazzera" di via Badia: peggiorano le condizioni dell'asfalto

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È passato circa un mese dall'ultima segnalazione e la situazione continua a peggiorare, come se non bastasse i rattoppi dopo gli scavi per i nuovi pali di illuminazione che non si sa quando vengano installati, hanno ulteriormente aggravato la situazione che ormai è insostenibile.

Qua si rischia l'incolumità e si distruggono a spese nostre gli ammortizzatori dei veicoli e motoveicoli. Ma l'avviso della Tari è regolarmente e molto puntualmente arrivato, in questo i nostri amministratori sono abbastanza solerti e celeri, siamo sempre più abbandonati a noi stessi, cambiano gli artisti ma la musica è sempre la stessa. Che il sindaco Lagalla intervenga.