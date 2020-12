Via Armida, nuovo impianto dell'illuminazione e guai vecchi

Dopo sei mesi di segnalazioni per l'impianto illuminazione pubblica completamente spento e risposte del tipo "troppo vecchio per aggiustarlo, fra poco avrete in funzione il nuovo in fase di completamento", qualche giorno fa il "miracolo": impianto nuovo in funzione. L'entusiasmo è durato veramente poco, due giorni di acquazzoni e il nuovo impianto è spento, le tenebre sono le stesse del vecchio impianto. Dire che oltre la beffa l'inganno è veramente poco. In questi giorni ci troviamo a pagare l'Ici/Imu. Che tassa è ? Una tassa su servizi degli immobili=truffa (strade al buio, strade con buche, fognature in tilt o inesistenti come a Mondello, mezzi pubblici inefficienti), ma ci siamo abituati a tasse inique: vedi della spazzatura. Governanti senza rossore........Amministratori poco illuminanti, direi. Vergogna