A due passi dal tribunale di Palermo questo è lo spettacolo indecoroso di una discarica a cielo aperto che si presenta in via Argisto Giuffredi.A nulla sono servite le infinite segnalazioni reclami inviate alla Rap e ai vigili urbani per contrastare questo fenomeno di inciviltà diffusa in zona corso Camillo Finocchiaro Aprile.