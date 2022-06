"Degrado in via Antonino Saetta: ci sono rifiuti di ogni genere, persino gli scarti dei pescivendoli"

Via Antonino Saetta, 13 · Romagnolo

Via Antonino Saetta, 13 · Romagnolo

Persiste l'abbandono di rifiuti di ogni genere, persino gli scarti dei pescivendoli, che sistematicamente ogni giorno nel primo pomeriggio si recano nella menzionata per liberarsi di tutto ciò che gli rimane degli interiora dei pesci. Ho attenzionato più volte quanto accade alle autorità competenti, che qualche volta hanno beccato l'autore sul fatto, ma purtroppo il fatto che la RAP non provveda a rimuovere quanto segnalato, INCENTIVA i malintenzionati ad aggiungere altro schifo. I residenti si sono più volte imbattuti in spiacevoli discussioni con gli autori di questo scempio, chiedendosi il perché se da cittadini rispettosi che pagano la tari, devono subire tutto questo.