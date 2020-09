Via Cirrincione è una discarica, l'appello dei residenti: "Aiutateci a fermare gli incivili"

Via Andrea Cirrincione è in uno stato di assoluto abbandono, soprattutto all'altezza del cantiere municipale. In tutta la strada c'è un odore insopportabile, proveniente dall'immondizia accumulata da settimane (se non mesi). Insomma, questa via è diventata una discarica a cielo aperto.

Giornalmente noi residenti dobbiamo fare i conti con incivili provenienti da altre zone della città (in cui c'è la raccolta differenziata) che viene a scaricare sacchi di spazzatura e rifiuti ingombranti, come divani o frigoriferi. Discutiamo anche con proprietari di ristoranti (soprattutto di pesce) o negozi di frutta e verdura, che utilizzano i nostri contenitori per conferire scarti di cibo o cassette della frutta.

L'aria è irrespirabile, i residenti non sono liberi di poter aprire le finestre o sostare in strada perché c'è una puzza da sentirsi male. Chiediamo un aiuto poiché questa situazione è esasperante ed inammissibile. Vane sono state finora le numerose segnalazione alla Rap, alla delegazione di quartiere, ai vigili ed alcune volte anche alla polizia. Nessuno ci ha aiutati.