Zona Policlinico, i rifiuti sono i nuovi arredi urbani

Il nuovo arredo urbano sono i rifiuti in via Salamone Marino incrocio con via Andrea Chiaramonte. La città è ormai invasa dalla "munnizza". Smetteremo di acquistare mascherine chirurgiche in cambio di maschere anti-gas. E' forse questo il nuovo arredo in vista delle festività natalizie?? Io da tradizionalista avrei preferito le vecchie e sempre in voga luminarie. Anche perché questi nuovi decori costano di Tari cifre salatissime, che moltiplicate per ogni nucleo pagante, fanno una bella somma. Chi l'ha progettato questo nuovo decoro? Renzo Piano?