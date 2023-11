Via Ammiraglio Rizzo, volontari della parrocchia puliscono i marciapiedi

Devo fare il mio plauso ai volontari della parrocchia Don Orione di via Ammiraglio Rizzo che volenterosi e vogliosi di vedere la propria zona pulita si sono attrezzati di scope, palette e sacconi neri ed hanno pulito i marciapiedi e i tombini adiacenti alla Parrocchia, ormai impraticabili per la presenza del fogliame e immondizia che stava lì da mesi.

Credo che ormai vista l'inefficienza dell'amministrazione cittadina l'unico modo per vedere i propri quartieri puliti sia l'autogestione, cosa che attuiamo anche nella via dove abito, infatti la scorsa settimana oltre ad aver raccolto l'immondizia abbiamo anche svuotato i tombini dai rifiuti che ormai li ostruivano, compito che ovviamente non spetta ma all'amministrazione comunale di cui ormai, visti i precedenti, non ci fidiamo più.