Il buio profondo della via Ammiraglio Rizzo

La via Ammiraglio Rizzo è al buio da molte notti. Diversi residenti abbiamo fatto segnalazioni all'Amg e abbiamo ricevuto promesse di intervento in poche ore ma... nulla di fatto! La strada rimane nel buio più profondo dall' incrocio con la via Don Orione a quello con la via Calcedonio Giordano, illuminata occasionalmente solo da pietose auto di passaggio o dalle timide luci di qualche ingresso privato, con i problemi di sicurezza che ne derivano.

Che cosa si aspetta per intervenire, che succeda qualcosa di grave? Chi si deve interpellare perché si risolva il problema? Una parte della città è esageratamente illuminata per le festività natalizie: mi viene il sospetto che qualcuno debba pagare lo scotto di cotanto spreco lasciando alcune zone deliberatamente, disperatamente, pericolosamente Al buio.

La replica di Amg

Amg Energia precisa che sugli impianti di illuminazione della zona compresa fra le vie Ammiraglio Rizzo e Gulì è in corso un intervento di manutenzione per la presenza di un guasto. Un primo intervento parziale è già stato eseguito alla fine della scorsa settimana e adesso si sta procedendo con la prosecuzione delle attività di riparazione.