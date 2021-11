Palermo, degrado senza fine: cartolina da via Ammiraglio Rizzo

Salve, invio queste poche righe per sottolineare la necessità sempre più forte e impellente che auspico da parte Vostra e di tutti gli organi di stampa, di realizzare sempre più spesso articoli di denuncia sull'annoso problema dell'immondizia a Palermo e di tutte quelle discariche abusive che purtroppo proliferano su tutto il territorio comunale. Lo scopo principale sarebbe quello di sensibilizzare, oltre che le istituzioni, anche l'opinione pubblica. E' importante parlarne e fare rumore sull'argomento, poiché soltanto in questo modo si potrà trovare la giusta strada da intraprendere affinché anche i cittadini più distratti si sveglino. In questi casi il peggior nemico diventa l'indifferenza. Mi auguro che il mio appello accorato non venga disatteso.

Vi assicuro che c'è una grandissima maggioranza silenziosa di cittadini che proprio non ne può più di questo degrado in cui versa la città, e che avrebbe voglia di essere ascoltata sull'argomento. La città è diventata, ormai da troppo tempo, ostaggio di posteggiatori molesti, gente incivile e di scaricatori abusivi di immondizia, come mai era accaduto prima e sta attraversando uno dei periodi di maggiore degrado della sua storia recente. Insomma, si è toccato il fondo, ma la cosa peggiore è che si ha la netta sensazione che addirittura si stia cominciando a scavare oltre quel fondo, poiché le istituzioni appaiono quasi assenti.

Spero che la Vostra redazione possa prendersi carico del problema dal punto di vista mediatico e sollevare quel velo di indifferenza e di rassegnazione che ormai molti cittadini hanno. La città di Palermo merita senz'altro di più, perché il degrado che ci circonda non rende giustizia a tutti quei cittadini che amano questa città e che la vorrebbero vedere più vivibile e pulita. Allego alla presente una delle tante immagini che mi è capitato di immortalare in questi ultimi tempi (zona via Ammiraglio Rizzo) e che descrive in pieno livello di ordinario degrado raggiunto da questa città.

Mauro Lupo